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12.01.2021  11:53   

Грипп в Харькове: статистика – ХОЛЦ

На прошлой неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась.


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С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 2,7% населения области - 70183 человека, из них 27599 детей.

В частности, в период с 4 по 10 января заболело 2124 человека, из них 646 детей в возрасте до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 25,1%.

Показатель заболеваемости составляет 80,37 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 81,2% и на 13,7% по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

Госпитализированы 58 человек, все дети.

Превышение показателей собственных эпидемических порогов в районах области и. Харькове не зарегистрировано.

При этом самый высокий показатель в области зарегистрирован в Первомайском районе - 457,40 на 100 тысяч населения, самый низкий - в Зачепиловском: 6,79 на 100 тысяч населения.

По состоянию на 11 января привито против гриппа 8838 человек, из них 38,8% из групп риска.

Вирусологический мониторинг циркулирующих штаммов вирусов гриппа в области не проводился.

На текущей неделе методом ПЦР обследовано 124 человека с клиническими проявлениями ОРВИ, из них у 37,1% выявлен вирус SARS-CoV-2.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  грипп, харьков
 
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