12.01.2021 11:53

Грипп в Харькове: статистика – ХОЛЦ

На прошлой неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась.



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С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 2,7% населения области - 70183 человека, из них 27599 детей.



В частности, в период с 4 по 10 января заболело 2124 человека, из них 646 детей в возрасте до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 25,1%.



Показатель заболеваемости составляет 80,37 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 81,2% и на 13,7% по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Госпитализированы 58 человек, все дети.



Превышение показателей собственных эпидемических порогов в районах области и. Харькове не зарегистрировано.



При этом самый высокий показатель в области зарегистрирован в Первомайском районе - 457,40 на 100 тысяч населения, самый низкий - в Зачепиловском: 6,79 на 100 тысяч населения.



По состоянию на 11 января привито против гриппа 8838 человек, из них 38,8% из групп риска.



Вирусологический мониторинг циркулирующих штаммов вирусов гриппа в области не проводился.



На текущей неделе методом ПЦР обследовано 124 человека с клиническими проявлениями ОРВИ, из них у 37,1% выявлен вирус SARS-CoV-2.