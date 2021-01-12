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12.01.2021  10:51   

Коронавирус: статистика на 12 января

От коронавируса за сутки умерли десять человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 274 новых случаев заражения коронавирусом.

188 заболевших – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 12 января составляет 72 939 человек (в Харькове – 49 773).

Из них:

– 1192 летальных случая (за последние сутки умерли 10 человек);

– 60 610 человек выздоровели (за сутки – 327 человек).

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:
23 – Лозовского,
14 - Купянского,
11 - Чугуевского,
10 - Изюмского,
4 - Красноградского,
9 - Богодуховского районов.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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