12.01.2021 10:51

Коронавирус: статистика на 12 января

От коронавируса за сутки умерли десять человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 274 новых случаев заражения коронавирусом.



188 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 12 января составляет 72 939 человек (в Харькове – 49 773).



Из них:



– 1192 летальных случая (за последние сутки умерли 10 человек);



– 60 610 человек выздоровели (за сутки – 327 человек).



Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:

23 – Лозовского,

14 - Купянского,

11 - Чугуевского,

10 - Изюмского,

4 - Красноградского,

9 - Богодуховского районов.



