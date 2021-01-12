Коронавирус: статистика на 12 января

От коронавируса за сутки умерли десять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 274 новых случаев заражения коронавирусом.
188 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 12 января составляет 72 939 человек (в Харькове – 49 773).
Из них:
– 1192 летальных случая (за последние сутки умерли 10 человек);
– 60 610 человек выздоровели (за сутки – 327 человек).
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:
23 – Лозовского,
14 - Купянского,
11 - Чугуевского,
10 - Изюмского,
4 - Красноградского,
9 - Богодуховского районов.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
В результате перемещения южного циклона Bartosz, в Харьковской области ожидается осложнение погодных условий.
По народному календарю сегодня отмечается Анисьин день, другие названия: Желудочница, Порезуха, Анисьи зимние.
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