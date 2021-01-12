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12.01.2021  08:49   

Больше трех тысяч коек для пациентов с COVID-19 свободны в опорных больницах области

Коечный фонд, выделенный для лечения больных COVID-19 в области, заполнен на 35%.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, в настоящее время на стационарном лечении в опорных учреждениях Харьковщины находятся 1682 пациента:
– 1361 - с подтвержденным диагнозом,
– 321 - с подозрением на коронавирусную болезнь.

В реанимационных отделениях находятся 126 пациентов, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 77.

Всего в опорных больницах Харьковской области для лечения больных COVID-19 выделено 4776 коек. На сегодня все они на 100% обеспечены подачей кислорода.

Напомним, 5 января опорным учреждениям области передали партию в почти 1000 кислородных концентраторов. Это позволило Харьковщине стать первым регионом со 100% -ной обеспеченностью кислородом «ковидного» коечного фонда.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, больница, койка, кислород
 
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