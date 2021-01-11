В Харькове - 79 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 11 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 49 585 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 72 665 случаев заболевания COVID-19, 11 200 человек находятся под медицинским наблюдением, 60 283 пациента выздоровели, 1182 - умерли.
По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 11 января в Украине зафиксировано 4 288 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 119 314 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 19 835 человек умерли, 796 417 - выздоровели.
Сегодня звезды обещают день чистоты. Начните утро с освежающего душа, приведите себя в порядок, и тогда весь день пройдет в хорошем тонусе. Вообще сегодня лучше не давать себе спуску во всем, что касается гигиены и чистоты. Конечно, перегибать палку тоже не стоит, но следует помнить, что чистота – залог здоровья, причем в этот день – особенно. В целом же день чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности. Умозаключения, к которым вы придете, будут отличаться большой глубиной и продуманностью.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
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