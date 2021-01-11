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11.01.2021  10:33   

В Харькове - 79 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 11 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 49 585 случаев заболевания коронавирусом.

В Харькове - 79 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 72 665 случаев заболевания COVID-19, 11 200 человек находятся под медицинским наблюдением, 60 283 пациента выздоровели, 1182 - умерли.

По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 11 января в Украине зафиксировано 4 288 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 119 314 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 19 835 человек умерли, 796 417 - выздоровели.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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