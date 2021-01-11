Коронавирус: статистика на 11 января

От коронавируса за сутки умерли три человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 95 новых случаев заражения коронавирусом.
79 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 11 января составляет 72 665 человек (в Харькове – 49 585).
Из них:
– 1182 летальных случая (за последние сутки умерли 3 человека);
– 60 283 человек выздоровел (за сутки – 191 человек).
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:
12 – Харьковского,
2 - Дергачевского,
1 - Великобурлукского,
1 - Чугуевского.
Сегодня звезды обещают день чистоты. Начните утро с освежающего душа, приведите себя в порядок, и тогда весь день пройдет в хорошем тонусе. Вообще сегодня лучше не давать себе спуску во всем, что касается гигиены и чистоты. Конечно, перегибать палку тоже не стоит, но следует помнить, что чистота – залог здоровья, причем в этот день – особенно. В целом же день чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности. Умозаключения, к которым вы придете, будут отличаться большой глубиной и продуманностью.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
влажность:
давление:
ветер: