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11.01.2021  09:28   

Коронавирус: статистика на 11 января

От коронавируса за сутки умерли три человека.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 95 новых случаев заражения коронавирусом.

79 заболевших – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 11 января составляет 72 665 человек (в Харькове – 49 585).

Из них:

– 1182 летальных случая (за последние сутки умерли 3 человека);

– 60 283 человек выздоровел (за сутки – 191 человек).

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:
12 – Харьковского,
2 - Дергачевского,
1 - Великобурлукского,
1 - Чугуевского.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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