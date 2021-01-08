08.01.2021 13:45

Коронавирус: статистика на 8 января

От коронавируса за сутки умерли шесть человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 191 новый случай заражения коронавирусом.



102 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 8 января составляет 72 003 человек (в Харькове – 49 079 человек).



Из них:



– 1162 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);



– 59 210 человек выздоровели (за сутки – 329 человек).