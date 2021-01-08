Коронавирус: статистика на 8 января

От коронавируса за сутки умерли шесть человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 191 новый случай заражения коронавирусом.
102 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 8 января составляет 72 003 человек (в Харькове – 49 079 человек).
Из них:
– 1162 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);
– 59 210 человек выздоровели (за сутки – 329 человек).
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Рождество ожидается теплым и дождливым. Циклон принесет осложнения погоды: сильный ветер и осадки – преимущественно дождь, мокрый снег.
В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.
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