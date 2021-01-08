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08.01.2021  13:45   

Коронавирус: статистика на 8 января

От коронавируса за сутки умерли шесть человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 191 новый случай заражения коронавирусом.

102 заболевших – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 8 января составляет 72 003 человек (в Харькове – 49 079 человек).

Из них:

– 1162 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);

– 59 210 человек выздоровели (за сутки – 329 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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