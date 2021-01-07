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07.01.2021  11:55   

Коронавирус: статистика на 7 января

От коронавируса за сутки умерли девять человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 599 новых случаев заражения коронавирусом.

329 заболевших – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 7 января составляет 71 812 человек (в Харькове – 48977 человек).

Из них:

– 1156 летальных случаев (за последние сутки умерли 9 человек);

– 58 881 человек выздоровел (за сутки – 346 человек).



 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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