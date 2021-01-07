Коронавирус: статистика на 7 января

От коронавируса за сутки умерли девять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 599 новых случаев заражения коронавирусом.
329 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 7 января составляет 71 812 человек (в Харькове – 48977 человек).
Из них:
– 1156 летальных случаев (за последние сутки умерли 9 человек);
– 58 881 человек выздоровел (за сутки – 346 человек).
Сегодня как никогда нужно быть осторожнее со словами: в разговорах логика уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. И еще: сегодня непростительна небрежность в прическе и в одежде.
Рождество ожидается теплым и дождливым. Циклон принесет осложнения погоды: сильный ветер и осадки – преимущественно дождь, мокрый снег.
7 января православные отмечают светлое Рождество Христово.
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