07.01.2021 11:55

Коронавирус: статистика на 7 января

От коронавируса за сутки умерли девять человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 599 новых случаев заражения коронавирусом.



329 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 7 января составляет 71 812 человек (в Харькове – 48977 человек).



Из них:



– 1156 летальных случаев (за последние сутки умерли 9 человек);



– 58 881 человек выздоровел (за сутки – 346 человек).





