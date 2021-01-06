Коронавирус: статистика на 6 января

От коронавируса за сутки умерли 15 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 557 новых случаев заражения коронавирусом.
339 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 6 января составляет 71 213 человек.
Из них:
– 1147 летальных случаев (за последние сутки умерли 15 человек);
– 58 535 человек выздоровел (за сутки – 464 человека).
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:
39 – Лозовского,
28 – Боровского,
26 – Купянского,
по 17 – Первомайского и Чугуевского,
16 – Кегичевского,
15 – Харьковского,
по 12 – Змиевского и Барвенковского,
7 – Изюмского,
по 6 – Зачепиловского, Золочевского и Шевченковского,
5 – Коломакского,
по 2 – Балаклейского и Дергачевского,
по 1 – Близнюковского и Двуречанского районов.
Избегайте конфликтов, столкновений и даже обсуждения каких-либо неоднозначных тем. В любви старайтесь совмещать решительность с осмотрительностью.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром будет идти мелкий снег. Днем и вечером осадков не ожидается. Слабый гололед, слабый туман.
В Украине Рождество начинают праздновать в Святой вечер – 6 января, после первой звезды, что ознаменовывает конец рождественского поста.
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