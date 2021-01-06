Главная Новости Медицина Коронавирус: статистика на 6 января
06.01.2021  10:52   

Коронавирус: статистика на 6 января

От коронавируса за сутки умерли 15 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 557 новых случаев заражения коронавирусом.

339 заболевших – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 6 января составляет 71 213 человек.

Из них:

– 1147 летальных случаев (за последние сутки умерли 15 человек);

– 58 535 человек выздоровел (за сутки – 464 человека).

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:

39 – Лозовского,
28 – Боровского,
26 – Купянского,
по 17 – Первомайского и Чугуевского,
16 – Кегичевского,
15 – Харьковского,
по 12 – Змиевского и Барвенковского,
7 – Изюмского,
по 6 – Зачепиловского, Золочевского и Шевченковского,
5 – Коломакского,
по 2 – Балаклейского и Дергачевского,
по 1 – Близнюковского и Двуречанского районов.


Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.01 Медицина Украинцев призывают при ОРВИ сдавать тест на коронавирус у семейного врача 05.01 Криминал и происшествия Коронавирус: на Харьковщине выявили новых нарушителей карантина 05.01 Медицина Партию кислородных концентраторов получила Харьковщина
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 