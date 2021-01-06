06.01.2021 10:52

Коронавирус: статистика на 6 января

От коронавируса за сутки умерли 15 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 557 новых случаев заражения коронавирусом.



339 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 6 января составляет 71 213 человек.



Из них:



– 1147 летальных случаев (за последние сутки умерли 15 человек);



– 58 535 человек выздоровел (за сутки – 464 человека).



Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:



39 – Лозовского,

28 – Боровского,

26 – Купянского,

по 17 – Первомайского и Чугуевского,

16 – Кегичевского,

15 – Харьковского,

по 12 – Змиевского и Барвенковского,

7 – Изюмского,

по 6 – Зачепиловского, Золочевского и Шевченковского,

5 – Коломакского,

по 2 – Балаклейского и Дергачевского,

по 1 – Близнюковского и Двуречанского районов.





