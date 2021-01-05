05.01.2021 16:05

Украинцев призывают при ОРВИ сдавать тест на коронавирус у семейного врача

Украинцев призывают при ОРВИ сдавать тест на коронавирус у семейного врача. В случае отказа проводить тест, граждан просят обращаться сразу на горячую линию Министерства здравоохранения.

В Украине сократилось число тестирование на коронавирус, и это при том, что возможности медучреждений позволяют делать тестов значительно больше. Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев обращаться к семейным врачам с любыми симптомами ОРВИ для забора материала или экспресс-тестирования на антиген COVID-19.

Сегодня мы делаем небольшое количество тестов. Если сравнить с нашими возможностями, по тестированию. Хочу напомнить, что наши возможности только по ПЦР тестированию и только в лабораториях Министерства здравоохранения составляет уже не менее 55 000 тестов в сутки. А еще частные лаборатории которым готовы платить деньги за тестирование, а еще лаборатории, которые находятся в наших больницах, тоб то это количество как мы говорили, что мы выходим примерно на 70 - 75000 тестирований методом ПЦР в сутки. Но мы видим, что это количество меньше.

Максим Степанов также напомнил, что кроме ПЦР-тестирования было введено экспресс-тестирование на антиген, которое необходимо проводить людям с любыми симптомами ОРВИ. Министр также добавил, что в случае отказа семейного врача, нужно обращаться на "горячую" линию Министерства здравоохранения.

Также кроме симптомов ОРВИ мы также тестируем людей, которые находились в контакте с подтвержденным больным COVID-19. Итак речь идет о вашем здоровье, речь идет о том, что сразу поставить соответствующий диагноз. Если мы устанавливаем сразу диагноз, то, конечно, гораздо лучше и прогноз и прогноз по здоровью и прогноз, иногда, по жизни. Поэтому пожалуйста не пренебрегайте этой процедурой.