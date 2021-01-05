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05.01.2021  10:21   

Коронавирус: статистика на 5 января

От коронавируса за сутки умерли 14 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 313 новых случаев заражения коронавирусом.

217 заболевших – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 5 января составляет 70 656 человек.

Из них:

– 1132 летальных случаев (за последние сутки умерли 14 человек);

– 58 071 человек выздоровел (за сутки – 361 человек).

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:

20 – в Нововодолажском,
12 – Балаклейском,
12 – Первомайском,
11 – Валковском,
10 – Купянском,
9 – Красноградском,
6 – Богодуховском,
6 – Изюмском,
2 – Харьковском,
2 – г. Люботин,
1 – Дергачевском,
1 – Зачепиловском,
1 – Лозовском,
1 – Краснокутском,
1 – Сахновщинском,
1 – Чугуевском.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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