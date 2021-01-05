Коронавирус: статистика на 5 января

От коронавируса за сутки умерли 14 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 313 новых случаев заражения коронавирусом.
217 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 5 января составляет 70 656 человек.
Из них:
– 1132 летальных случаев (за последние сутки умерли 14 человек);
– 58 071 человек выздоровел (за сутки – 361 человек).
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:
20 – в Нововодолажском,
12 – Балаклейском,
12 – Первомайском,
11 – Валковском,
10 – Купянском,
9 – Красноградском,
6 – Богодуховском,
6 – Изюмском,
2 – Харьковском,
2 – г. Люботин,
1 – Дергачевском,
1 – Зачепиловском,
1 – Лозовском,
1 – Краснокутском,
1 – Сахновщинском,
1 – Чугуевском.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить – будет возникать заняться чем-либо приятным. Впрочем, для всех, кто не относится к работоголикам, этот день очень даже неплох.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром будет идти мелкий снег. Днем и вечером осадков не ожидается. Слабый гололед, слабый туман.
В Федулов день наши предки большое внимание уделяли домашним животным – скотине и птице.
влажность:
давление:
ветер: