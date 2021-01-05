05.01.2021 10:21

Коронавирус: статистика на 5 января

От коронавируса за сутки умерли 14 человек.



//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 313 новых случаев заражения коронавирусом.



217 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 5 января составляет 70 656 человек.



Из них:



– 1132 летальных случаев (за последние сутки умерли 14 человек);



– 58 071 человек выздоровел (за сутки – 361 человек).



Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:



20 – в Нововодолажском,

12 – Балаклейском,

12 – Первомайском,

11 – Валковском,

10 – Купянском,

9 – Красноградском,

6 – Богодуховском,

6 – Изюмском,

2 – Харьковском,

2 – г. Люботин,

1 – Дергачевском,

1 – Зачепиловском,

1 – Лозовском,

1 – Краснокутском,

1 – Сахновщинском,

1 – Чугуевском.