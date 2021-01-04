04.01.2021 13:31

Грипп в Харькове: статистика

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 2,6% населения области – 68 059 человек, из них 26 953 детей.



//Facebook

Так, в период с 28 декабря по 3 января на Харьковщине заболели 2837 человек, из них 1142 ребенка в возрасте до 17 лет.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 30,0%.



Показатель заболеваемости составляет 107,35 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 74,9% и на 20,1% больше по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Госпитализированы 52 человека, из них 50 детей.



Превышение показателей собственных эпидемических порогов не зарегистрированы.



При этом самый высокий показатель в области зарегистрирован в Первомайском районе - 488,79 на 100 тысяч населения, самый низкий - в Изюмском: 15,79 на 100 тысяч населения.



По состоянию на 4 января привиты против гриппа 8786 человек, из них 38,5% из групп риска.