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04.01.2021  11:40   

В Харькове - 55 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 4 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 48 092 случая заболевания коронавирусом.

В Харькове - 55 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 70 343 случая заболевания COVID-19, 11 515 человек находятся под медицинским наблюдением, 57 710 пациентов выздоровели, 1118 - умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 4 января в Украине зафиксировано 4 158 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 078 251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 18 927 человек умерли, 733 558 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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