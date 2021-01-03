Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 3 января

За сутки от COVID-19 умерли шесть человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусом.
51 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 3 января составляет 70 280 человек (в Харькове – 48 037 человек).
Из них:
– 1113 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);
– 11 640 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 414 человек);
– 57 527 человек выздоровели (за сутки – 476 человек).
Интеллектуальные и логические способности в этот день достигнут пика, есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Год начнется хоть и дождливой, но теплой погодой.
В разгар новогодних праздников мир отмечает день рождения соломинки для коктейлей.
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