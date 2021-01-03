03.01.2021 11:18

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 3 января

За сутки от COVID-19 умерли шесть человек.



//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусом.



51 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 3 января составляет 70 280 человек (в Харькове – 48 037 человек).



Из них:



– 1113 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);



– 11 640 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 414 человек);



– 57 527 человек выздоровели (за сутки – 476 человек).



