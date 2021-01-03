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03.01.2021  11:18   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 3 января

За сутки от COVID-19 умерли шесть человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусом.

51 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 3 января составляет 70 280 человек (в Харькове – 48 037 человек).

Из них:

– 1113 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);

– 11 640 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 414 человек);

– 57 527 человек выздоровели (за сутки – 476 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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