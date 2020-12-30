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30.12.2020  16:07   

В Харькове - 262 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 30 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 47 183 случая заболевания коронавирусом.

 
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
 
Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 68 797 случаев заболевания COVID-19, 11 895 человек находится под медицинским наблюдением, 55 819 пациентов выздоровели, 1083 - умерли.
 
По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 30 декабря в Украине зафиксировано 7 986 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 045 348 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 18 324 человека умерли, 698 190 - выздоровели.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, харьков
 
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