30.12.2020 16:07

В Харькове - 262 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 30 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 47 183 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 68 797 случаев заболевания COVID-19, 11 895 человек находится под медицинским наблюдением, 55 819 пациентов выздоровели, 1083 - умерли.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 30 декабря в Украине зафиксировано 7 986 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 045 348 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 18 324 человека умерли, 698 190 - выздоровели.