Коронавирус: статистика на 30 декабря – ХОГА

От коронавируса за сутки умерли 13 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 412 новых случаев заражения коронавирусом.
262 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 30 декабря составляет 68 797 человек.
Из них:
– 1083 летальных случаев (за последние сутки умерли 13 человек);
– 55 819 человек выздоровели (за сутки – 695 человек).
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:
31 – в Первомайском,
30 – Харьковском,
21 – Богодуховском,
17 – Чугуевском,
10 – Великобурлукском,
9 – Барвенковском,
8 – Нововодолажском,
6 – Красноградском,
6 – городе Люботин,
4 – Дергачевском,
3 – Зачепиловском,
3 – Кегичевском,
1 – Коломакском,
1 – Золочевском.
День хорош для творчества, решения нестандартных задач. Впрочем, с одной важной оговоркой: нужно заставить себя заниматься делами.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Слабый гололед, на дорогах гололедица.
30 декабря в народе называют Данилов день.
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