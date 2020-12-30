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30.12.2020  09:45   

Коронавирус: статистика на 30 декабря – ХОГА

От коронавируса за сутки умерли 13 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 412 новых случаев заражения коронавирусом.

262 заболевших – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 30 декабря составляет 68 797 человек.

Из них:

– 1083 летальных случаев (за последние сутки умерли 13 человек);

– 55 819 человек выздоровели (за сутки – 695 человек).

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:
31 – в Первомайском,
30 – Харьковском,
21 – Богодуховском,
17 – Чугуевском,
10 – Великобурлукском,
9 – Барвенковском,
8 – Нововодолажском,
6 – Красноградском,
6 – городе Люботин,
4 – Дергачевском,
3 – Зачепиловском,
3 – Кегичевском,
1 – Коломакском,
1 – Золочевском.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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