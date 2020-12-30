30.12.2020 09:45

Коронавирус: статистика на 30 декабря – ХОГА

От коронавируса за сутки умерли 13 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 412 новых случаев заражения коронавирусом.



262 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 30 декабря составляет 68 797 человек.



Из них:



– 1083 летальных случаев (за последние сутки умерли 13 человек);



– 55 819 человек выздоровели (за сутки – 695 человек).



Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:

31 – в Первомайском,

30 – Харьковском,

21 – Богодуховском,

17 – Чугуевском,

10 – Великобурлукском,

9 – Барвенковском,

8 – Нововодолажском,

6 – Красноградском,

6 – городе Люботин,

4 – Дергачевском,

3 – Зачепиловском,

3 – Кегичевском,

1 – Коломакском,

1 – Золочевском.