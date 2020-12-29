29.12.2020 09:17

Грипп в Харькове: статистика – ХОЛЦ

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 2,5% населения области - 65 222 человека, из них 25 811 детей.

В период с 21 по 27 декабря в области заболело 4054 человека, из них 1600 - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 21,0%.



Показатель заболеваемости составляет 153,40 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 64,1% и на 14,9% больше по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Госпитализированы 61 человек, из них 56 детей.



Превышение показателей собственных эпидемических порогов не зарегистрированы.



При этом самый высокий показатель в области зарегистрирован в Первомайском районе - 488,79 на 100 тыс. населения, самый низкий - в Чугуевском: 43,63 на 100 тыс. населения.



По состоянию на 28 декабря привито против гриппа 8702 человек, из них 38,7% из групп риска.