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29.12.2020  09:17   

Грипп в Харькове: статистика – ХОЛЦ

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 2,5% населения области - 65 222 человека, из них 25 811 детей.

В период с 21 по 27 декабря в области заболело 4054 человека, из них 1600 - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 21,0%.

Показатель заболеваемости составляет 153,40 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 64,1% и на 14,9% больше по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

Госпитализированы 61 человек, из них 56 детей.

Превышение показателей собственных эпидемических порогов не зарегистрированы.

При этом самый высокий показатель в области зарегистрирован в Первомайском районе - 488,79 на 100 тыс. населения, самый низкий - в Чугуевском: 43,63 на 100 тыс. населения.

По состоянию на 28 декабря привито против гриппа 8702 человек, из них 38,7% из групп риска.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  грипп, харьков
 
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