Главная Новости Медицина В 13 опорных больницах области установили генераторы бесперебойного питания – ХОГА
29.12.2020  08:09   

В 13 опорных больницах области установили генераторы бесперебойного питания – ХОГА

Оборудование получили 12 районных учреждений, оказывающих помощь больным СOVID-19, а также областная клиническая больница.

На сегодня оборудование уже установлено в КНП «Змиевская ЦРБ», КНП «Волчанская ЦРБ», КНП «Изюмская ЦГБ», КНП «Купянское ТМО», КНП «Лозовское ТМО», КНП «Богодуховская ЦРБ», КНП «Красноградская ЦРБ», КНП «Волковская ЦРБ», КНП «Первомайская ЦРБ», КНП «Областной госпиталь ветеранов войны», КНП «Чугуевская ЦРБ», КНП «Балаклейская ЦРКБ», КНП «Областная клиническая больница».

В целом из областного бюджета выделены средства на приобретение 17 дизельных генераторов для больниц, принимающих пациентов с COVID-19.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  больница, генератор, харьков
 
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