Главная Новости Медицина В Харькове - 97 новых случаев заболевания коронавирусом – ХГС
28.12.2020  11:02   

В Харькове - 97 новых случаев заболевания коронавирусом – ХГС

По состоянию на 28 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 46 644 случая заболевания коронавирусом.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 67 979 случаев заболевания COVID-19, 12 592 человека находятся под медицинским наблюдением, 54 333 пациента выздоровели, 1054 - умерли.
 
По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 28 декабря в Украине зафиксировано 4 385 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 030 374 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 17 849 человек умерли, 665 729 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.12 Медицина Коронавирус: статистика на 28 декабря – ХОГА 27.12 Медицина Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 27 декабря – ХОЛЦ 24.12 Образование В случае локдауна младшие классы уйдут на дополнительные каникулы - ХГС
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 