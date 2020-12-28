В Харькове - 97 новых случаев заболевания коронавирусом – ХГС

По состоянию на 28 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 46 644 случая заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
День хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Главное – не давить на окружающих, оставляя за ними определенную свободу.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается праздник важнейшего и искусств: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
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