28.12.2020 09:50

Коронавирус: статистика на 28 декабря – ХОГА

От коронавируса за сутки умерли 6 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 123 новых случаев заражения коронавирусом.



97 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 28 декабря составляет 67 979 человек.



Из них:



– 1054 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);



– 54 333 человека выздоровели (за сутки – 374 человека).



Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:

9 – в Чугуевском,

5 – Харьковском,

5 – Лозовском,

3 – Краснокутском,

2 – Шевченковском,

1 – Дергачевском,

1 – Красноградском.