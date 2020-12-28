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28.12.2020  09:50   

Коронавирус: статистика на 28 декабря – ХОГА

От коронавируса за сутки умерли 6 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 123 новых случаев заражения коронавирусом.

97 заболевших – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 28 декабря составляет 67 979 человек.

Из них:

– 1054 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);

– 54 333 человека выздоровели (за сутки – 374 человека).

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:
9 – в Чугуевском,
5 – Харьковском,
5 – Лозовском,
3 – Краснокутском,
2 – Шевченковском,
1 – Дергачевском,
1 – Красноградском.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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