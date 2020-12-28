Коронавирус: статистика на 28 декабря – ХОГА

От коронавируса за сутки умерли 6 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 123 новых случаев заражения коронавирусом.
97 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 28 декабря составляет 67 979 человек.
Из них:
– 1054 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);
– 54 333 человека выздоровели (за сутки – 374 человека).
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:
9 – в Чугуевском,
5 – Харьковском,
5 – Лозовском,
3 – Краснокутском,
2 – Шевченковском,
1 – Дергачевском,
1 – Красноградском.
День хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Главное – не давить на окружающих, оставляя за ними определенную свободу.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается праздник важнейшего и искусств: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
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