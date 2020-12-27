Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 27 декабря – ХОЛЦ

За сутки от COVID-19 умерли три человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 220 новых случаев заражения коронавирусом.
162 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 27 декабря составляет 67 856 человек (в Харькове – 46 547 человек).
Из них:
– 1048 летальных случаев (за последние сутки умерли 3 человека);
– 12 849 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 200 человек);
– 53 959 человек выздоровели (за сутки – 417 человек).
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Весь день в Харькове будет облачным. Небольшие осадки. На дорогах местами гололедица.
По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день.
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