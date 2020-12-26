26.12.2020 12:22

Под Харьковом бригада медиков вытащили с того света 5-месячного малыша - ЦЭМиМК

Настоящим чудом и спасением жизни оказался сегодня звонок на номер «103» для семьи маленького 5-месячного мальчика. Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



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26 декабря в 08:28 поступил вызов в г. Люботин. Сообщалось, что задыхался 5-месячный ребенок. Еще до приезда медиков сердце малыша остановилось

В анамнезе ребенка отмечалась врожденная аномалия сердечно-сосудистой системы. По прибытию на место вызова, бригада ЭМП 1705 констатировала клиническую смерть мальчика и сразу начала проведения реанимационных мероприятий.

Благодаря высопрофессиональным действиям медицинских работников, сердечно-легочную деятельность у ребенка удалось восстановить.

Малыша вместе с мамой были госпитализировали в лечебное учреждение.

От редакции слова уважения и благодарности адресуем состава бригады ЭМП 1705, а именно фельдшеру Войтус И.В., м / с Кудинов Т.В. и водителю Черкашину А.А. за профессиональную и слаженную работу.