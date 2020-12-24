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24.12.2020  12:45   

В Харькове - 313 новых случаев заболевания коронавирусом – ХГС

По состоянию на 24 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 45 849 случаев заболевания коронавирусом.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 66 768 случаев заболевания COVID-19, 13 693 человека находятся под медицинским наблюдением, 52 054 пациента выздоровели, 1021 - умер.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 24 декабря в Украине зафиксировано 11 490 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 001 132 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 17 395 человек умерли, 631 435 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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