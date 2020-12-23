23.12.2020 12:32

Харьковчанин умер от малярии – ХОЛЦ

19 декабря в Харькове зарегистрирован летальный случай малярии.



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Умерший работал в Республике Экваториальная Гвинея, во время пребывания в которой малярией не болел, однако отмечал многократные укусы комарами.



При проведении эпидемиологического расследования установлено, что у больного 9 декабря появились следующие клинические признаки заболевания: общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 37,5°С. За медицинской помощью больной обратился только 19 декабря и был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №31, где ему был установлен диагноз «Малярия». В тот же день констатирована смерть больного.



Информацию о проведении индивидуальной химиопрофилактики выяснить не удалось.



В очаге, по месту жительства больного, специалистами лабцентра проведено эпидемиологическое расследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.



Это пятый случай малрии, зарегисстрированный в Харьковской области в 2020 году. Среди заболевших 2 студента и 2 неработающих гражданина, которые прибыли из стран Африканского континента и Республики Индия.