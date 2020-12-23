23.12.2020 11:53

В Харькове - 348 новых случаев заболевания коронавирусом – ХГС

По состоянию на 23 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 45 536 случаев заболевания коронавирусом.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 66 222 случая заболевания COVID-19, 13 865 человек находятся под медицинским наблюдением, 51 349 пациентов выздоровели, 1008 - умерли.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 23 декабря в Украине зафиксировано 10 136 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 989 642 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 17 172 человека умерли, 615 660 - выздоровели.