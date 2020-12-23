Главная Новости Медицина Койки для пациентов с COVID-19 в опорных больницах области заполнены на 35% – ХОГА
23.12.2020  08:02   

Койки для пациентов с COVID-19 в опорных больницах области заполнены на 35% – ХОГА

Сейчас на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения находятся 1643 пациента с подтвержденным диагнозом или подозрением на COVID-19.


//kharkivoda.gov.ua
Об этом во время брифинга 22 декабря сообщил заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Тарас Пастух.

«Показатель заполняемости коек составляет 34,9%, свободных мест - более 3000, из них 1200 коек, к которым подключен кислород», - сказал Тарас Пастух.

Заместитель председателя облгосадминистрации Тарас Пастух напомнил, что с понедельника начало прием больных офтальмологическое отделение областной клинической больницы.  Сейчас готовят к приему пациентов с COVID-19 областной госпиталь ветеранов, который уже заключил договоры с НСЗУ.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, больница, койка, кислород
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.12 Медицина От коронавируса за сутки умерли 9 человек: статистика на 23 декабря – ХОГА 22.12 Медицина В Харькове - 159 новых случаев заболевания коронавирусом – ХГС 22.12 Медицина От коронавируса за сутки умерли 17 человек: статистика на 22 декабря – ХОГА
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 