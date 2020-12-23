Койки для пациентов с COVID-19 в опорных больницах области заполнены на 35% – ХОГА

23.12.2020 08:02

Сейчас на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения находятся 1643 пациента с подтвержденным диагнозом или подозрением на COVID-19.

Об этом во время брифинга 22 декабря сообщил заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Тарас Пастух.

«Показатель заполняемости коек составляет 34,9%, свободных мест - более 3000, из них 1200 коек, к которым подключен кислород», - сказал Тарас Пастух.

Заместитель председателя облгосадминистрации Тарас Пастух напомнил, что с понедельника начало прием больных офтальмологическое отделение областной клинической больницы. Сейчас готовят к приему пациентов с COVID-19 областной госпиталь ветеранов, который уже заключил договоры с НСЗУ.