Койки для пациентов с COVID-19 в опорных больницах области заполнены на 35% – ХОГА

Сейчас на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения находятся 1643 пациента с подтвержденным диагнозом или подозрением на COVID-19.
«Показатель заполняемости коек составляет 34,9%, свободных мест - более 3000, из них 1200 коек, к которым подключен кислород», - сказал Тарас Пастух.
Заместитель председателя облгосадминистрации Тарас Пастух напомнил, что с понедельника начало прием больных офтальмологическое отделение областной клинической больницы. Сейчас готовят к приему пациентов с COVID-19 областной госпиталь ветеранов, который уже заключил договоры с НСЗУ.
Время навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках. Не исключено получение прибыли.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах гололедица.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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