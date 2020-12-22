Главная Новости Медицина В Харькове - 159 новых случаев заболевания коронавирусом – ХГС
22.12.2020  12:15   

В Харькове - 159 новых случаев заболевания коронавирусом – ХГС

По состоянию на 22 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 45 188 случаев заболевания коронавирусом.


//Facebook

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 65 631 случай заболевания COVID-19, 14 041 человек находится под медицинским наблюдением, 50 591 пациент выздоровел, 999 - умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22 декабря в Украине зафиксировано 8 513 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 979 506 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 16 897 человек умерли, 600 288 - выздоровели.
Источник:   ХГСhttps://www.city.kharkov.ua/ru/news/-46307.html
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.12 Медицина От коронавируса за сутки умерли 17 человек: статистика на 22 декабря – ХОГА 22.12 Медицина ВИДЕО: Офтальмологическое отделение областной больницы готово принимать пациентов с СOVID-19 – ХОГА 21.12 Медицина В Харькове - 81 новый случай заболевания коронавирусом – ХГС
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 