22.12.2020 12:15

В Харькове - 159 новых случаев заболевания коронавирусом – ХГС

По состоянию на 22 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 45 188 случаев заболевания коронавирусом.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 65 631 случай заболевания COVID-19, 14 041 человек находится под медицинским наблюдением, 50 591 пациент выздоровел, 999 - умерли.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22 декабря в Украине зафиксировано 8 513 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 979 506 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 16 897 человек умерли, 600 288 - выздоровели.