В Харькове - 159 новых случаев заболевания коронавирусом – ХГС

По состоянию на 22 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 45 188 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Сегодня может возникнуть желание воздвигнуть между собой и окружающим миром невидимую перегородку. В меру это даже полезно, однако не стоит перегибать палку.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах гололедица.
После самой длинной ночи года в Украине празднуется День энергетика.
влажность:
давление:
ветер: