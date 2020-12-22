22.12.2020 09:20

От коронавируса за сутки умерли 17 человек: статистика на 22 декабря – ХОГА

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 239 новых случаев заражения коронавирусом.



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Из них 159 – в городе Харькове.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 22 декабря составляет 65 639 человек.



Из них:



– 999 летальных случая (за последние сутки умерли 17 человек);



– 50591 человек выздоровели (за сутки – 435 человек).



Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:



11 – в Первомайском,

по 10 - Балаклейском, Змиевском и Лозовском,

9 - Богодуховском,

7 - Харьковском,

5 - Купянском,

4 - Валковском,

по 3 - Близнюковском, Дергачевском и Изюмском,

2 - Краснокутском,

по 1 - Красноградском , Чугуевском районах и городе Люботин.