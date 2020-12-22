От коронавируса за сутки умерли 17 человек: статистика на 22 декабря – ХОГА

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 239 новых случаев заражения коронавирусом.
Из них 159 – в городе Харькове.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 22 декабря составляет 65 639 человек.
Из них:
– 999 летальных случая (за последние сутки умерли 17 человек);
– 50591 человек выздоровели (за сутки – 435 человек).
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:
11 – в Первомайском,
по 10 - Балаклейском, Змиевском и Лозовском,
9 - Богодуховском,
7 - Харьковском,
5 - Купянском,
4 - Валковском,
по 3 - Близнюковском, Дергачевском и Изюмском,
2 - Краснокутском,
по 1 - Красноградском , Чугуевском районах и городе Люботин.
Сегодня может возникнуть желание воздвигнуть между собой и окружающим миром невидимую перегородку. В меру это даже полезно, однако не стоит перегибать палку.
В результате воздействия гребня Азиатского антициклона на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха ночью до 7-12° мороза, днем до 2-7° мороза. Существенных осадков не ожидается.
После самой длинной ночи года в Украине празднуется День энергетика.
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