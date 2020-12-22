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22.12.2020  09:20   

От коронавируса за сутки умерли 17 человек: статистика на 22 декабря – ХОГА

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 239 новых случаев заражения коронавирусом.


//Facebook

Из них 159 – в городе Харькове.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 22 декабря составляет 65 639 человек.

Из них:

– 999 летальных случая (за последние сутки умерли 17 человек);

– 50591  человек выздоровели (за сутки – 435 человек).

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:

11 – в Первомайском,
по 10 - Балаклейском, Змиевском и Лозовском,
9 - Богодуховском,
7 - Харьковском,
5 - Купянском,
4 - Валковском,
по 3 - Близнюковском, Дергачевском и Изюмском,
2 - Краснокутском,
по 1 - Красноградском , Чугуевском районах и городе Люботин.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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