Главная Новости Медицина ВИДЕО: Офтальмологическое отделение областной больницы готово принимать пациентов с СOVID-19 – ХОГА
22.12.2020  08:17   

ВИДЕО: Офтальмологическое отделение областной больницы готово принимать пациентов с СOVID-19 – ХОГА

В здании завершили ремонт приемного отделения, в котором будет проходить распределение пациентов.


//kharkivoda.gov.ua

Напомним, палаты с оборудованными койками были готовы в отделении несколько недель назад. Прием больных не начинали до завершения ремонта приемного отделения, которое находится на первом этаже. В частности, здесь обустраивали специальный пандус для транспортировки больных.

«Областная больница законтрактована с НСЗУ, уже получила финансирование, закуплены необходимые медикаменты, средства защиты. В пятницу был завершен ремонт приемного отделения. Уже сегодня экстренная помощь сможет доставлять больных в это медицинское учреждение. В 14 часов 21 декабря мы дали сообщение на «экстренку» о готовности этого медицинского учреждения», - сказал заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух.

Сейчас отделение может принять до 60 больных COVID-19.

По словам Тараса Пастуха, после проведения первой очереди работ планируется полностью завершить ремонт 1-го и 3-го этажей отделения. После этого оно сможет принимать 150-160 пациентов.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, больница, койка, кислород
 
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