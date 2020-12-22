ВИДЕО: Офтальмологическое отделение областной больницы готово принимать пациентов с СOVID-19 – ХОГА

В здании завершили ремонт приемного отделения, в котором будет проходить распределение пациентов.
Напомним, палаты с оборудованными койками были готовы в отделении несколько недель назад. Прием больных не начинали до завершения ремонта приемного отделения, которое находится на первом этаже. В частности, здесь обустраивали специальный пандус для транспортировки больных.
«Областная больница законтрактована с НСЗУ, уже получила финансирование, закуплены необходимые медикаменты, средства защиты. В пятницу был завершен ремонт приемного отделения. Уже сегодня экстренная помощь сможет доставлять больных в это медицинское учреждение. В 14 часов 21 декабря мы дали сообщение на «экстренку» о готовности этого медицинского учреждения», - сказал заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух.
Сейчас отделение может принять до 60 больных COVID-19.
По словам Тараса Пастуха, после проведения первой очереди работ планируется полностью завершить ремонт 1-го и 3-го этажей отделения. После этого оно сможет принимать 150-160 пациентов.
Сегодня может возникнуть желание воздвигнуть между собой и окружающим миром невидимую перегородку. В меру это даже полезно, однако не стоит перегибать палку.
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