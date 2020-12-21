21.12.2020 11:52

Скорая привезла пациента в больницу и вывела из клинической смерти – ЦЭМПиМК

Жизнь 57-летней женщины спасена благодаря проведению бригадой ЭМП успешной реанимации.



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Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



Около семи часов вечера 20 декабря в службу «103» поступил вызов по поводу: «Плохо с сердцем» к жительнице Дергачей.

После осмотра, установления предварительного диагноза и оказания экстренной медицинской помощи больную было решено госпитализировать в лечебное учреждение.

По прибытию в больницу произошла клиническая смерть. Бригада ЭМП сразу начала проведение полного комплекса сердечно-легочной реанимации с успешным восстановлением витальных функций.