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21.12.2020  09:26   

От коронавируса за сутки умерли 7 человек: статистика на 21 декабря – ХОГА

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 101 новый случай заражения коронавирусом.


//Facebook

Из них 81 – в городе Харькове.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 21 декабря составляет 65 392 человек.

Из них:

– 982 летальных случая (за последние сутки умерли 7 человек);

– 50156 человек выздоровели (за сутки – 460 человек).

Как сообщили вы пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:

9 – в Харьковском,
5 - Изюмском,
2 - Дергачевском,
1 - Боровском,
1 - Красноградском,
1 - Чугуевском,
1 - Первомайском районах.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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