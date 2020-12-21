От коронавируса за сутки умерли 7 человек: статистика на 21 декабря – ХОГА

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 101 новый случай заражения коронавирусом.
Из них 81 – в городе Харькове.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 21 декабря составляет 65 392 человек.
Из них:
– 982 летальных случая (за последние сутки умерли 7 человек);
– 50156 человек выздоровели (за сутки – 460 человек).
Как сообщили вы пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:
9 – в Харьковском,
5 - Изюмском,
2 - Дергачевском,
1 - Боровском,
1 - Красноградском,
1 - Чугуевском,
1 - Первомайском районах.
День прекрасно подходит для деловых и финансовых операций, расчетов и получения прибыли. Ну а в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
День зимнего солнцестояния – самый короткий в году и один из самых холодных – в этом году день приходится на 21 декабря.
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