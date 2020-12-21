21.12.2020 09:26

От коронавируса за сутки умерли 7 человек: статистика на 21 декабря – ХОГА

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 101 новый случай заражения коронавирусом.



//Facebook

Из них 81 – в городе Харькове.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 21 декабря составляет 65 392 человек.



Из них:



– 982 летальных случая (за последние сутки умерли 7 человек);



– 50156 человек выздоровели (за сутки – 460 человек).



Как сообщили вы пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:



9 – в Харьковском,

5 - Изюмском,

2 - Дергачевском,

1 - Боровском,

1 - Красноградском,

1 - Чугуевском,

1 - Первомайском районах.