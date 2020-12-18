Уровень радиации в Харькове проверили эксперты – ХОЛЦ

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного центра лабораторных исследований, по состоянию на 18 декабря уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,12–0,16 мкЗв/ч.
Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
Cтарайтесь сдерживать внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть. D денежных же делах будьте особенно осторожны.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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