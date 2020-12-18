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18.12.2020  11:54   

В Харькове - 354 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 18 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 44 332 случая заболевания коронавирусом.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 64 213 случаев заболевания COVID-19, 14 591 человек находится под медицинским наблюдением, 48 665 пациентов выздоровели, 957 - умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 18 декабря в Украине зафиксировано 12 630 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 944 381 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 16 256 человек умерли, 561 222 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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