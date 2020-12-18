18.12.2020 11:54

В Харькове - 354 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 18 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 44 332 случая заболевания коронавирусом.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 64 213 случаев заболевания COVID-19, 14 591 человек находится под медицинским наблюдением, 48 665 пациентов выздоровели, 957 - умерли.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 18 декабря в Украине зафиксировано 12 630 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 944 381 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 16 256 человек умерли, 561 222 - выздоровели.