16.12.2020 12:53

В Харькове - 363 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 16 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 43 720 случаев заболевания коронавирусом.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 62 112 случаев заболевания COVID-19, 14 374 человека находятся под медицинским наблюдением, 47 807 пациентов выздоровели, 931 - умер.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 16 декабря в Украине зафиксировано 10 622 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 919 704 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 15 744 человека умерли, 535 417 - выздоровели.