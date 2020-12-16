В Харькове - 363 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 16 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 43 720 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
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