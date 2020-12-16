От коронавируса за сутки умерли 18 человек: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 16 декабря – ХОЛЦ

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 545 новых случаев заражения коронавирусом.
363 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 16 декабря составляет 63 112 человек (в Харькове – 43 720 человек).
Из них:
– 931 летальный случай (за последние сутки умерли 18 человек);
– 14 374 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки увеличилось на 310 человек);
– 47 807 человек выздоровели (за сутки – 217 человек).
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
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