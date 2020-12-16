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16.12.2020  10:16   

От коронавируса за сутки умерли 18 человек: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 16 декабря – ХОЛЦ

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 545 новых случаев заражения коронавирусом.


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363 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 16 декабря составляет 63 112 человек (в Харькове – 43 720 человек).

Из них:

– 931 летальный случай (за последние сутки умерли 18 человек);

– 14 374 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки увеличилось на 310 человек);

– 47 807 человек выздоровели (за сутки – 217 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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