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15.12.2020  18:19   

В части Шевченковского района введен карантин из-за бешенства кошки - Горсовет

Карантинные мероприятия введены из-за бешеной кошки, которая укусила хозяйку.


//city.kharkov.ua
Инцидент произошел в квартире по пр. Л. Свободы, 35-в. В течение месяца полуторагодовалая кошка болела и получала помощь в одной из частных ветеринарных клиник города. При попытке оказания лечебной помощи кошка покусала хозяйку. 11 декабря животное погибло. Женщина обратилась в травмпункт городской поликлиники №26.
 
Согласно отчету о результатах исследования Харьковской областной государственной лаборатории государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, был установлен положительный результат на бешенство. Сейчас пострадавшая находится на лечении в больнице №2.
 
Решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковском городском совете был наложен карантин на часть территории Шевченковского района, ограниченной пр. Победы, пр. Л. Свободы, ул. Ахсарова и утвержден план мероприятий с целью ликвидации очага бешенства.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  карантин, бешенстов, харьков
 
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