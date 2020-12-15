15.12.2020 18:19

В части Шевченковского района введен карантин из-за бешенства кошки - Горсовет

Карантинные мероприятия введены из-за бешеной кошки, которая укусила хозяйку.



//city.kharkov.ua

Инцидент произошел в квартире по пр. Л. Свободы, 35-в. В течение месяца полуторагодовалая кошка болела и получала помощь в одной из частных ветеринарных клиник города. При попытке оказания лечебной помощи кошка покусала хозяйку. 11 декабря животное погибло. Женщина обратилась в травмпункт городской поликлиники №26.

Согласно отчету о результатах исследования Харьковской областной государственной лаборатории государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, был установлен положительный результат на бешенство. Сейчас пострадавшая находится на лечении в больнице №2.

Решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковском городском совете был наложен карантин на часть территории Шевченковского района, ограниченной пр. Победы, пр. Л. Свободы, ул. Ахсарова и утвержден план мероприятий с целью ликвидации очага бешенства.