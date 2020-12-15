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15.12.2020  11:58   

В Харькове - 221 новый случай заболевания коронавирусом – ХГС

По состоянию на 15 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 43 357 случаев заболевания коронавирусом.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 62 567 случаев заболевания COVID-19, 14 064 человека находятся под медицинским наблюдением, 47 590 пациентов выздоровели, 913 - умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 15 декабря в Украине зафиксировано 8 416 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 909 082 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 15 480 человек умерли, 522 868 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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