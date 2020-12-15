В Харькове - 221 новый случай заболевания коронавирусом – ХГС

По состоянию на 15 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 43 357 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
Синоптики прогнозируют осадки в течение всего дня – дождь, мокрый снег, снег. Гололед, туман, видимость 200-500 м, днем налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
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