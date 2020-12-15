15.12.2020 10:09

От коронавируса за сутки умерли 17 человек: статистика на 15 декабря – ХОГА

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 280 новых случаев заражения коронавирусом.



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Из них 221 – в городе Харькове.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 15 декабря составляет 62 567 человек.



Из них:



– 913 летальных случаев (за последние сутки умерли 17 человек);



– 47590 человек выздоровел (за сутки – 449 человек).



Диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:



9 – в Змиевском,

8 - Богодуховском,

7 - Балаклейском,

7 - Валковском,

7 - Харьковском,

5 - Дергачевском,

5 - Краснокутском,

2 - Купянском,

2 - Первомайском,

2 - Чугуевском,

1 - Двуречанском,

1 - Зачепиловском,

1 - Красноградском,

1 - Нововодолажском,

1 - городе Люботин.