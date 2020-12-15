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15.12.2020  10:09   

От коронавируса за сутки умерли 17 человек: статистика на 15 декабря – ХОГА

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 280 новых случаев заражения коронавирусом.


//Facebook

Из них 221 – в городе Харькове.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 15 декабря составляет 62 567 человек.

Из них:

– 913 летальных случаев (за последние сутки умерли 17 человек);

– 47590  человек выздоровел (за сутки – 449 человек).

Диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:

9 – в Змиевском,
8 - Богодуховском,
7 - Балаклейском,
7 - Валковском,
7 - Харьковском,
5 - Дергачевском,
5 - Краснокутском,
2 - Купянском,
2 - Первомайском,
2 - Чугуевском,
1 - Двуречанском,
1 - Зачепиловском,
1 - Красноградском,
1 - Нововодолажском,
1 - городе Люботин.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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