Грипп в Харькове: статистика – ХОЛЦ

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 2,1% населения области – 56038 человек, из них 21901 ребеной.
В период с 7 по 13 декабря в области заболело 5635 человек, из них 2604 - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 7,0%.
Показатель заболеваемости составляет 213,22 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 50,1% и на 15,67% больше по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.
Госпитализированы 58 человек, из них 54 ребенка.
При этом, превышен уровень собственного эпидемического порога в Нововодолажском районе (на 20,1%).
Самый высокий показатель в области зарегистрирован в Нововодолажском районе - 667,15 на 100 тысяч населения, самый низкий - в Чугуевском районе: 79,56 на 100 тысяч населения.
По состоянию на 14 декабря привито против гриппа 7982 человек, из них 36,6% из групп риска.
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