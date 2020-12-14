Главная Новости Медицина 92 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове - ХГС
14.12.2020  14:12   

92 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове - ХГС

По состоянию на 14 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 43 136 случаев заболевания коронавирусом.


city.kharkov.ua
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
 
Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 62 287 случаев заболевания COVID-19, 14 250 человек находятся под медицинским наблюдением, 47 141 пациент выздоровел, 896 - умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 14 декабря в Украине зафиксирован 6 451 новый случай коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 900 666 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 15 247 человек умерли, 506 718 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, covid-19, харьков, новые случаи
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.12 Медицина Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи – ХОГА 12.12 Медицина 17 человек за сутки умерло от COVID-19 в Харьковской области - ХОЛЦ 11.12 Медицина В Харькове – 286 новых случаев заболевания коронавирусом – ХГС
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 