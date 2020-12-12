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12.12.2020  10:44   

17 человек за сутки умерло от COVID-19 в Харьковской области - ХОЛЦ

Всего в Харьковской области — 61 819 случаев заражения коронавирусом.


Фото из открытых источников
В Харькове COVID-19 выявили у 300 человек. В Харьковской области за сутки COVID-19 выявили у 578 человек. Об этом сообщает "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины". 
 
В области COVID-19 диагностировали уже у 61819 пациентов. За сутки коронавирус забрал 17 жизней, теперь за весь период пандемии в области погибло 876 человек, выздоровело - 45816, а болеют – 15127.
 
В самом Харькове COVID-19 за сутки выявили у 300 людей, всего в городе 42812 зафиксированных случаев.
Тэги:  коронавирус, covid-19
 
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