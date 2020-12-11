11.12.2020 13:10

В Харькове – 286 новых случаев заболевания коронавирусом – ХГС

По состоянию на 11 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 42 512 случаев заболевания коронавирусом.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтвержден 61 241 случай заболевания COVID-19, 16 004 человека находятся под медицинским наблюдением, 44 378 пациентов выздоровели, 859 – умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 11 декабря в Украине зафиксировано 13 514 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 872 228 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 14 755 человек умерли, 480 348 - выздоровели.