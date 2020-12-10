10.12.2020 10:01

16 умерших за сутки: в Харькове новый коронавирусный антирекорд – ХОГА

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 711 новых случаев заражения коронавирусом.



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Из них 390 - в городе Харькове.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 10 декабря составляет 60 822 человека.



из них 42620 больных выздоровели, 850- умерли.



Из них:



– 850 летальных случаев (за последние сутки умерли 16 человек);



– 42620 человек выздоровели (за сутки – 931 человек).



Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:



55 человек заболели в Изюмском,

52 - Балаклейском,

41 - Первомайском,

37 - Лозовском,

26 - Дергачевском,

19 - Великобурлукском,

17 - городе Люботине,

12 - Харьковском,

11 - Нововодолажском,

по 10 - Купянском и Краснокутском,

8 - Валковском,

по 6 - Боровском и Сахновщинском,

по 4 - Близнюковском и Золочевском,

по 1 - Двуречанском, Красноградском и Чугуевском районах.