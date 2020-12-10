16 умерших за сутки: в Харькове новый коронавирусный антирекорд – ХОГА

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 711 новых случаев заражения коронавирусом.
Из них 390 - в городе Харькове.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 10 декабря составляет 60 822 человека.
из них 42620 больных выздоровели, 850- умерли.
Из них:
– 850 летальных случаев (за последние сутки умерли 16 человек);
– 42620 человек выздоровели (за сутки – 931 человек).
Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:
55 человек заболели в Изюмском,
52 - Балаклейском,
41 - Первомайском,
37 - Лозовском,
26 - Дергачевском,
19 - Великобурлукском,
17 - городе Люботине,
12 - Харьковском,
11 - Нововодолажском,
по 10 - Купянском и Краснокутском,
8 - Валковском,
по 6 - Боровском и Сахновщинском,
по 4 - Близнюковском и Золочевском,
по 1 - Двуречанском, Красноградском и Чугуевском районах.
Дайте лени бой – только сегодня вы, если захотите, можете свернуть горы и решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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