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10.12.2020  10:01   

16 умерших за сутки: в Харькове новый коронавирусный антирекорд – ХОГА

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 711 новых случаев заражения коронавирусом.


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Из них 390 - в городе Харькове.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 10 декабря составляет 60 822 человека.

из них 42620 больных выздоровели, 850- умерли.

Из них:

– 850 летальных случаев (за последние сутки умерли 16 человек);

– 42620 человек выздоровели (за сутки – 931 человек).

Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:

55 человек заболели в Изюмском,
52 - Балаклейском,
41 - Первомайском,
37 - Лозовском,
26 - Дергачевском,
19 - Великобурлукском,
17 - городе Люботине,
12 - Харьковском,
11 - Нововодолажском,
по 10 - Купянском и Краснокутском,
8 - Валковском,
по 6 - Боровском и Сахновщинском,
по 4 - Близнюковском и Золочевском,
по 1 - Двуречанском, Красноградском и Чугуевском районах.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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