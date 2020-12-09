Скорую завалили вызовами о замерзнувших людях: медики напомнили, как вести себя на морозе – ЦЭМПиМК

Сразу пять вызовов по поводу «Переохлаждение» поступило в службу «103» за прошедшие сутки.
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Подробностией о пацинтах медики не рассказали, но напомнидит, что похолодание сохранится на Харьковщине еще до конца недели.
Поэтому Центр ЭМП и МК призывает жителей области быть осторожными но не переохлаждаться, следить за прогнозом погоды и одеваться в соответствии с температурным режимом, соблюдать правила безопасности в морозную погоду.
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
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