08.12.2020 16:40

Бесплатный тест на коронавирус. Как его сделать - KHARKIV Today

Мобильную команду для забора биоматериала могут отправлять к заболевшему без направления врача.



Фото: Сергей Козлов / KHARKIV Today

Горячая линия МОЗ работает около месяца, за этот период жители Харьковской области позвонили на нее 326 раз. Об этом сообщил замглавы Харьковской ОГА Тарас Пастух.

"Среди обращений чаще всего были раньше — задержка результатов тестирования, сейчас больше всего жалоб касаются предоставления помощи на первичном уровне", — пояснил он.

По словам чиновника, на этот номер можно звонить, чтобы заказать себе тест на коронавирус.

"Проанализировали деятельность каждой мобильной команды, которая работает по забору. Сказать, что есть провалы по отдельным командам, на сегодняшний день мы не можем. Есть все же среди этих обращений, возможно, четыре-пять относительно того, что семейные врачи не направляли мобильные команды. Мы сейчас эту проблему устраняем следующим образом, возможно, вы слышали брифинг министра охраны здоровья, сегодня человек может через эту же горячую линию заказать себе тестирование. И таким образом мы будем направлять мобильную команду не ожидая направления от семейного врача", — рассказал Тарас Пастух.