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08.12.2020  10:15   

От коронавируса за сутки умерли десять человек: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 8 декабря – ХОЛЦ

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 316 новых случаев заражения коронавирусом.


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198 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 8 декабря составляет 59 594 человека (в Харькове – 41 503 человек).

Из них:

– 820 летальных случаев (за последние сутки умерли 10 человек);

– 17 893 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 769 человек);

– 40 881 человек выздоровели (за сутки – 1 075 человек).


 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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