08.12.2020 10:15

От коронавируса за сутки умерли десять человек: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 8 декабря – ХОЛЦ

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 316 новых случаев заражения коронавирусом.



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198 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 8 декабря составляет 59 594 человека (в Харькове – 41 503 человек).



Из них:



– 820 летальных случаев (за последние сутки умерли 10 человек);



– 17 893 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 769 человек);



– 40 881 человек выздоровели (за сутки – 1 075 человек).





