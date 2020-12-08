От коронавируса за сутки умерли десять человек: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 8 декабря – ХОЛЦ

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 316 новых случаев заражения коронавирусом.
198 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 8 декабря составляет 59 594 человека (в Харькове – 41 503 человек).
Из них:
– 820 летальных случаев (за последние сутки умерли 10 человек);
– 17 893 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 769 человек);
– 40 881 человек выздоровели (за сутки – 1 075 человек).
День идеально подходит для того, чтобы как следует отдохнуть, порадоваться жизни, набраться сил… Потратить накопленные силы вы сможете уже завтра, причем с гораздо большей эффективностью.
Погоду продолжит определять сибирский антициклон. Поэтому температурный фон ожидается ниже нормы на 2-3° С, а атмосферное давление будет на 12-14 гПа выше климатической нормы.
Ежегодно 8 декабря отмечается Международный день художника.
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