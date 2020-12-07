07.12.2020 12:28

В Харькове – 54 новых случая заболевания коронавирусом – ХГС

По состоянию на 7 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 41 305 случаев заболевания коронавирусом.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 59 278 случаев заболевания COVID-19, 18 662 человека находятся под медицинским наблюдением, 39 806 пациентов выздоровели, 810 – умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 7 декабря в Украине зафиксировано 8 641 новый случай коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 821 947 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 13 733 человека умерли, 423 704 - выздоровели.