От коронавируса за сутки умерли шесть человек: лабцентр уточнил статистику на 7 декабря

Количество вновь заболевших почти в двадцать раз меньше количества выздоровевших.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом.
54 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 7 декабря составляет 59 278 человек (в Харькове – 41 305 человек).
Из них:
– 810 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);
– 18 662 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на тысячу человек);
– 39 806 человек выздоровели (за сутки – 1 012 человек).
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Возможны затяжные выяснения отношений в попытке докопаться до самой сути.
Погоду продолжит определять сибирский антициклон. Поэтому температурный фон ожидается ниже нормы на 2-3° С, а атмосферное давление будет на 12-14 гПа выше климатической нормы.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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