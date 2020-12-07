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07.12.2020  10:10   

От коронавируса за сутки умерли шесть человек: лабцентр уточнил статистику на 7 декабря

Количество вновь заболевших почти в двадцать раз меньше количества выздоровевших.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом.

54 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 7 декабря составляет 59 278 человек (в Харькове – 41 305 человек).

Из них:

– 810 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);

– 18 662 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на тысячу человек);

– 39 806 человек выздоровели (за сутки – 1 012 человек).

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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