07.12.2020 10:10

От коронавируса за сутки умерли шесть человек: лабцентр уточнил статистику на 7 декабря

Количество вновь заболевших почти в двадцать раз меньше количества выздоровевших.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом.



54 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 7 декабря составляет 59 278 человек (в Харькове – 41 305 человек).



Из них:



– 810 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);



– 18 662 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на тысячу человек);



– 39 806 человек выздоровели (за сутки – 1 012 человек).