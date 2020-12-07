Коронавирус: без карантина выходного дня в Харькове – самая низкая в период второй волны статистика по заболевшим

За сутки на Харьковщине зафиксировали 58 случаев COVID-19.
54 заболевших – жители Харькова. По одному человеку заболели в Дергачевском, Красноградском, Нововодолажском и Харьковском районах, сообщили «РЕДПОСТу» в пресс-службе ХОГА.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 7 декабря составляет 59 278 человек.
Из них:
– 804 летальных случая (умерших за последние сутки нет);
– 39806 человек выздоровели (за сутки – 1 012 человек).
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Возможны затяжные выяснения отношений в попытке докопаться до самой сути.
Погоду продолжит определять сибирский антициклон. Поэтому температурный фон ожидается ниже нормы на 2-3° С, а атмосферное давление будет на 12-14 гПа выше климатической нормы.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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