07.12.2020 09:23

Коронавирус: без карантина выходного дня в Харькове – самая низкая в период второй волны статистика по заболевшим

За сутки на Харьковщине зафиксировали 58 случаев COVID-19.



//Facebook

54 заболевших – жители Харькова. По одному человеку заболели в Дергачевском, Красноградском, Нововодолажском и Харьковском районах, сообщили «РЕДПОСТу» в пресс-службе ХОГА.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 7 декабря составляет 59 278 человек.



Из них:



– 804 летальных случая (умерших за последние сутки нет);



– 39806 человек выздоровели (за сутки – 1 012 человек).