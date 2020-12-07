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07.12.2020  09:23   

Коронавирус: без карантина выходного дня в Харькове – самая низкая в период второй волны статистика по заболевшим

За сутки на Харьковщине зафиксировали 58 случаев COVID-19.


//Facebook

54 заболевших – жители Харькова. По одному человеку заболели в Дергачевском, Красноградском, Нововодолажском и Харьковском районах, сообщили «РЕДПОСТу» в пресс-службе ХОГА.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 7 декабря составляет 59 278 человек.

Из них:

– 804 летальных случая (умерших за последние сутки нет);

– 39806 человек выздоровели (за сутки – 1 012 человек).

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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