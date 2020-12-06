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06.12.2020  10:53   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 6 декабря (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 умерли семь человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 639 новых случаев заражения коронавирусом.

373 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 6 декабря составляет 59 220 человек (в Харькове – 41 251 человек).

Из них:

– 804 летальных случая (за последние сутки умерли 7 человек);

– 19 622 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 513 человек);

– 38 794  37 649 человек выздоровели (за сутки – 1 145 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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