Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 6 декабря (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 умерли семь человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 639 новых случаев заражения коронавирусом.
373 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 6 декабря составляет 59 220 человек (в Харькове – 41 251 человек).
Из них:
– 804 летальных случая (за последние сутки умерли 7 человек);
– 19 622 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 513 человек);
– 38 794 37 649 человек выздоровели (за сутки – 1 145 человек).
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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