06.12.2020 10:53

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 6 декабря (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 умерли семь человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 639 новых случаев заражения коронавирусом.



373 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 6 декабря составляет 59 220 человек (в Харькове – 41 251 человек).



Из них:



– 804 летальных случая (за последние сутки умерли 7 человек);



– 19 622 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 513 человек);



– 38 794 37 649 человек выздоровели (за сутки – 1 145 человек).