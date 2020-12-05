Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 5 декабря (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 умерли девять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 585 новых случаев заражения коронавирусом.
328 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 5 декабря составляет 55 581 человек (в Харькове – 40 878 человек).
Из них:
– 797 летальных случая (за последние сутки умерли 9 человек);
– 20 135 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 320 человек);
– 37 649 человек выздоровели (за сутки – 896 человек).
Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Первые зимние выходные будут малоснежными, но холодными.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
влажность:
давление:
ветер: