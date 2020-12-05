05.12.2020 11:58

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 5 декабря (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 умерли девять человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 585 новых случаев заражения коронавирусом.



328 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 5 декабря составляет 55 581 человек (в Харькове – 40 878 человек).



Из них:



– 797 летальных случая (за последние сутки умерли 9 человек);



– 20 135 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 320 человек);



– 37 649 человек выздоровели (за сутки – 896 человек).